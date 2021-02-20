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Нереалистичный вибратор Black & Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см

Артикул: 313680
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 4
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 5
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 6
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 7
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 8
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 9
  • Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 10
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 1
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 2
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 3
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 4
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 5
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 6
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 7
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 8
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 9
Нереалистичный вибратор Black &amp; Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - фото 10
1 400 руб. 
1 770 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313680
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBlack&Red by TOYFA
Тип товараВибраторы
Диаметр3.5 см
Длина16 см
Количество режимов6
Комплектациявибратор, упаковка
Материалсиликон/PU-кожа
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветрозовый/черный
Кто выигрывает в вашей сексуальной партии - черные или розовый?! Вам решать! Сила черных в мощности, в управлении музыкой вашего тела, а преимущество розового - матовая ребристая форма, плавные спуски и нежные изгибы. Запустите игрушку в вашу спальню, и вы узнаете, что ставить шах и мат вашему партнеру можно с особым вожделением. Игрушку легко можно наклонять в сторону, она с готовностью будет повторять ваши движения. Выключается легким удерживанием,6 режимов вибрации обеспечивают разную интенсивность игры. Водонепроницаема. В такой игре проиграть невозможно!


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Самовывоз невозможен
Нереалистичный вибратор Black & Red by TOYFA, 6 режимов вибрации, силикон, розовый, 16 см, ? 3,5 см - стоимость товара 1400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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