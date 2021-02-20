Стимулятор простаты Levett Nitoc с пультом ДУ, силикон, чёрный

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|Бренд
|Levett
|Тип товара
|Массажеры простаты
|Диаметр
|2.6 см
|Длина
|12.5 см
|Количество режимов
|16
|Комплектация
|стимулятор, пульт управления, USB-кабель, упаковка
|Материал
|силикон
|Особенности
|водонепроницаемый
|Режимы работы
|вибрация
|Тип питания
|AAA x 1
|Тип управления
|пульт ДУ
|Цвет
|черный
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