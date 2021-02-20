Нереалистичный вибратор Nalone Ian, Силикон, Розовый, 11,3 см

Nalone Ian – изящество классики для чувственных экспериментов. Этот мини-вибратор — прекрасный союз многофункциональности и лаконичности, сдержанности и мощности. Он способен удивить даже самых искушенных в удовольствиях пользователей. Его нежнейшая поверхность дарит превосходную клиторальную и вагинальную стимуляцию. Увеличенная передняя часть игрушки и рельефный корпус делает проникновение особенно чувственным. 20 режимов глубокой всепроникающей вибрации помогают выбрать собственный ритм наслаждения и дойти до сногсшибательного оргазма. Простое управление одной кнопкой и полная водонепроницаемость не отвлекают от сексуальной игры даже в ванной. Компактность девайса позволяет не расставаться с ним даже в путешествии. приятный бонус – для идеальной сохранности игрушки в комплекте идет мешочек для хранения