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Стек Sitabella белый 69 см,кожа

Артикул: 313463
Стек Sitabella белый 69 см,кожа
1 200 руб. 
1 500 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313463
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSitabella
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 69 см
Материалкожа
СтранаРоссия
ТипСтек
Цветбелый/серебро
Являетесь ли Вы парой практикующей дисциплину BDSM или любите «ванильные» ролевые игр. желаете физического воздействия на тело или приемлете психологическое распределение ролей в сексуальных играх, все это направлено на получение эмоционального и физического удовлетворения. Поэтому не в коем случае не стоит пренебрегать специальными предметами для половых игр, которые помимо своей функциональности выполняют психологически-эстетическую роль, создавая определённую атмосферу и настрой. Изысканный стек от Ситабелла - это то что Вам нужно!. Плоская рукоять и хлопушка стека изготовлены из натуральной кожи, с декоративной отделкой под золото. Соединяет их хлыст из прочного углепластика с нейлоновым плетёным покрытием. Около рукояти располагается ремешок-петля для фиксации изделия на запястье.


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Самовывоз невозможен
Стек Sitabella белый 69 см,кожа – стоимость товара 1200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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