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Ошейник Sitabella хамелеон, кожа

Артикул: 313436
Ошейник Sitabella хамелеон, кожа
870 руб. 
1 000 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313436
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSitabella
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 40 см
Материалкожа
СтранаРоссия
Типошейник
Цветсиний/черный
Стильный и броский ошейник из черной кожи от Ситабелла, акцентирует внимание на Вашей шее, сделав её ещё изящнее и привлекательнее для партнёра. Голографическая отделка ошейника придаёт ему необычный и эффектный вид, что непременно отразится на Вашем образе, сделав его ещё более страстным и сексуальным. Пять небольших 12 мм шипов придают девайсу агрессии и дерзости. Ошейник изготовлен из высококачественной натуральной кожи чёрного цвета. Для комфортного ношения края изделия обработаны оторочкой, что придаёт им округлую форму. Закрепить на шее и отрегулировать размер девайса можно при помощи кнопок. Вся металлическая фурнитура имеет никелевое покрытие. Общая длина ошейника 40 см, ширина 2 см.


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Самовывоз невозможен
Ошейник Sitabella хамелеон, кожа - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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