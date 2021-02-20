Силиконовые наручники A-Toys by TOYFA, силикон, черные, 33 см

Мягкие наручники A-Toys созданы для тех, кто хочет добавить новизны в отношения, но не готов к жестким экспериментам. Выполненные из бархатистого, но прочного медицинского силикона, они обеспечат не только комфорт, но и безопасность. Кроме того, чтобы освободиться от них, не понадобится ключ. Но и случайно порвать или стянуть их с себя не удастся. Наслаждайтесь игрой и новыми ощущениями вместе с наручниками от A-Toys!