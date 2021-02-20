Нереалистичный вибратор WANAME D-SPLASH Gulf, Силикон, Чёрный, 22,5 см

Waname D-Splash Gulf — впечатляющий девайс, который стимулирует чувствительные эрогенные зоны так, как другим игрушкам даже не снилось. Представьте это в действии: нежный ствол и мягкая рельефная головка за счет своей податливости идеально распространяют мощную низкочастотную вибрацию и наполняют вас глубокими волнами наслаждения. Широкий плоский клиторальный отросток учитывает анатомические особенности тела. Он четко ложится на клитор и не съезжает даже во время интенсивной стимуляции. Он решительно намерен попасть туда, куда следует, и довести до такого оргазма, который вы желаете. Добавьте к этому списку шесть режимов вибрации, которые помогают подобрать индивидуальную программу релакса. И полную водонепроницаемость, открывающую доступ к интимным экспериментам в ванне. Что получится? Безупречный вибратор, который отлично знает, какая сексуальная разрядка вам нужна. Познакомьтесь с удовольствием, которого у вас еще не было. Познакомьтесь с Waname D-Splash Gulf.