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Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые

Артикул: 313164
  • Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 1
  • Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 2
  • Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 3
  • Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 4
  • Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 5
  • Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 6
  • Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 7
Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 1
Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 2
Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 3
Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 4
Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 5
Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 6
Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - фото 7
1 420 руб. 
1 830 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313164
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнодлина сцепки 7 см
Материалнеопрен
СтранаКитай
Типнаручники
Цветфиолетовый/черный
Неопреновые наручники — это девайс, изготовленный из лёгкого, гибкого, пластичного и очень прочного материла. Его основное назначение — обеспечить надёжную фиксацию. Но за счёт уникальности ткани он выполняет ещё одну немаловажную функцию — оберегает кожу от различных повреждений. Данный тип наручников благодаря застёжке велкро позволяет регулировать объём. С таким аксессуаром ролевые игры станут по-настоящему особенными.


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Самовывоз невозможен
Наручники TOYFA Theatre из неопрена фиолетовые - по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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