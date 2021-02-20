Секс-машина Pink-Punk, MotorLovers, ABS, розовый, 36 см

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|Бренд
|Motorlovers by TOYFA
|Тип товара
|Вибраторы
|Диаметр
|3.8 см
|Длина
|17.5
|Количество режимов
|3
|Комплектация
|машина, насадка, пульт управления, документация, упаковка
|Материал
|ABS пластик, TPE
|Особенности
|190 фрикций в минуту
|Режимы работы
|вибрация, нагрев
|Стимуляция
|вагинальной области
|Тип управления
|пульт ДУ
|Цвет
|розовый
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