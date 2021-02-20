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Презервативы Luxe Maxima Сигара Хуана №1

Артикул: 313144
  • Презервативы Luxe Maxima Сигара Хуана №1 - фото 1
  • Презервативы Luxe Maxima Сигара Хуана №1 - фото 2
  • Презервативы Luxe Maxima Сигара Хуана №1 - фото 3
Презервативы Luxe Maxima Сигара Хуана №1 - фото 1
Презервативы Luxe Maxima Сигара Хуана №1 - фото 2
Презервативы Luxe Maxima Сигара Хуана №1 - фото 3
230 руб. 
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Артикул: 313144
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLuxe
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветбелый
Поверхностькомбинированная
Штук в упаковке1
Уже по названию этих презервативов - Luxe Maxima Сигара Хуана - понятно, что страстному приключению точно быть. И действительно - эластичные усики, которыми унизана поверхность презерватива, так ярко и волнующе стимулируют эрогенные зоны партнёрши, что без поражающей воображение и захлёстывающей с ног до головы страсти никак не обойдётся!


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Самовывоз невозможен
Презервативы Luxe Maxima Сигара Хуана №1 – стоимость товара 230 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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