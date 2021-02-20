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Презервативы MAXUS Ультратонкие в железном кейсе № 3, 18 см

Артикул: 313124
  • Презервативы MAXUS Ультратонкие в железном кейсе № 3, 18 см - фото 1
  • Презервативы MAXUS Ультратонкие в железном кейсе № 3, 18 см - фото 2
Презервативы MAXUS Ультратонкие в железном кейсе № 3, 18 см - фото 1
Презервативы MAXUS Ультратонкие в железном кейсе № 3, 18 см - фото 2
440 руб. 
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Артикул: 313124
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендMAXUS
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке3
Толщина их стенок составляет всего 0,05 мм и ощущается как вторая кожа. На деле и вам, и партнерше будет казаться, будто презерватива нет. Гладкая поверхность обеспечивает комфортное скольжение и делает половой акт еще приятнее. Обильная смазка облегчает проникновение и защищает нежную кожу партнерши от натираний и микротравм даже во время динамичной стимуляции. Высококачественный латекс проходит многоступенчатое тестирование, что гарантирует надежную защиту от ЗППП и нежелательной беременности. Блистеры с комичным дизайном и металлический кейс подчеркивают незаурядный стиль своего обладателя.


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Презервативы MAXUS Ультратонкие в железном кейсе № 3, 18 см - этот товар вы можете купить по цене 440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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