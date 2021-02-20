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Главная Товары для взрослых Товары для БДСМ Theatre by TOYFA Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком

Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком

Артикул: 313115
  • Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 1
  • Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 2
  • Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 3
  • Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 4
  • Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 5
  • Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 6
  • Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 7
  • Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 8
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 1
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 2
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 3
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 4
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 5
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 6
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 7
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - фото 8
2 810 руб. 
3 840 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313115
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 44 см
Материалкожа
СтранаКитай
Типошейник
Цветчерный
Яркий ошейник красного цвета с чёрной вставкой, натуральная кожа, целых 5 колец и наличие поводка длиной 50 см — ошейник с такими характеристиками практически толкает на совершение эротических подвигов.


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Самовывоз невозможен
Ошейник TOYFA Theatre красно-черный кожаный с поводком - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2810 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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