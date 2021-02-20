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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Yovee by Toyfa Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр.

Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр.

Артикул: 313063
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 1
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 2
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 3
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 4
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 5
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 6
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 7
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 8
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 9
  • Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 10
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 1
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 2
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 3
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 4
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 5
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 6
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 7
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 8
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 9
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - фото 10
580 руб. 
840 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313063
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендYovee by Toyfa
Тип товараМассажная плитка
Ароматпина колада, сладкий, фруктовый, пряный
Объём5x10 г
Рекомендации по применениюрастопите плитку в руках и нанести массажными движениями растаявшее масло на кожу либо помассируйте кожу самой плиткой. Плитку можно использовать как масло для массажа либо просто как средство для кожи.
Составмасла: какао, пальмы, кокоса, пчелиный воск, рапсовое масло, косметическая отдушка, фенохем.
Страна происхожденияРоссия
Форма выпускасаше
Натуральные масла в составе сделают массаж не только насыщенным и чувственным, но и полезным для вашей кожи. Отлично скользит и смывается водой. Идея для свидания: Удивите свою половинку массажем с новым аксессуаром. Маленькой плиткой начните проводить по его телу, обязательно проходя через самые чувственные места. Когда плитка растает, продолжайте массировать тело руками. Такой сюрприз непременно понравится вашему партнеру!


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Самовывоз невозможен
Набор плиток для массажа Yovee by Toyfa Идеальное свидание, 5 ароматов по 10 гр. - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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