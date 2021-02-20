Скраб для тела Yovee by Toyfa Романтическое свидание «Волнующий», с ароматом капучино, 200 гр

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|Бренд
|Yovee by Toyfa
|Тип товара
|Скраб для тела
|Аромат
|кофейный
|Объём
|200 г
|Рекомендации по применению
|лёгкими массажными движениями нанесите на чистую влажную кожу. Массируйте в течение 5-7 минут, а затем смойте водой. Наслаждайтесь гладкой кожей!
|Состав
|глицерин, стеариновая кислота, кокоил изотеанат натрия, кокосульфат натрия, мальтодекстрин, еDTA, метилзлороизотиозолинон, метилизотиозолинон, морская соль, масло рапса, косметическая отдушка, пигмент, фенохем.
|Страна происхождения
|Россия
|Форма выпуска
|банка
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