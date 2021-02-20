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Презервативы "ON)" Natural feeling №3 - классические (ширина 54mm)

Артикул: 313042
Презервативы &quot;ON)&quot; Natural feeling №3 - классические (ширина 54mm)
170 руб. 
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Артикул: 313042
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендON)
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке3
Презервативы On) - это немецкие презервативы Высокого качества соответствующие всем европейским стандартам, что обеспечивает исключительную надежность и незабываемые ощущения. Исключительное качество латекса дает чувство комфорта. Лубрикант не имеет запаха, не оставляет следов на одежде, не вызывает раздражение на коже и аллергических реакций. Презервативы On) Natural Feeling (классические) Презервативы классические, прозрачные, с лубрикантом и накопителем.


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Презервативы "ON)" Natural feeling №3 - классические (ширина 54mm) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 170 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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