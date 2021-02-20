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Гель-лубрикант "SOFT LOVE" с альгином 100 г

Артикул: 312919
  • Гель-лубрикант &quot;SOFT LOVE&quot; с альгином 100 г - фото 1
  • Гель-лубрикант &quot;SOFT LOVE&quot; с альгином 100 г - фото 2
Гель-лубрикант &quot;SOFT LOVE&quot; с альгином 100 г - фото 1
Гель-лубрикант &quot;SOFT LOVE&quot; с альгином 100 г - фото 2
560 руб. 
590 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312919
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Классический водной гель-лубрикант «Soft Love» для комфорта интимных отношений!. Обладает лёгкой нежной консистенцией. Дарит великолепное скольжение во время близости. После нанесения не оставляет ощущения липкости. Обеспечивает интенсивное увлажнение. Восполняет недостаток женской смазки. Подходит для использования с изделиями интимного назначения из любых искусственных материалов В состав лубриканта входит альгин - природный компонент, получаемый из бурых водорослей (Laminaria, Fucus, Macrocystis). Благодаря своим уникальным свойствам, он способствует интенсивному увлажнению и смягчению кожи и слизистых. Гель-лубрикант «Soft Love» подарит невероятную чувственность интимной близости, позволит ощутить страсть и нежность каждого движения!


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Гель-лубрикант "SOFT LOVE" с альгином 100 г - данный товар вы можете купить по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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