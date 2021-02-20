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Лубрикант для вагинального секса Pjur Woman 1,5 мл 10шт

Артикул: 312889
  • Лубрикант для вагинального секса Pjur Woman 1,5 мл 10шт - фото 1
  • Лубрикант для вагинального секса Pjur Woman 1,5 мл 10шт - фото 2
Лубрикант для вагинального секса Pjur Woman 1,5 мл 10шт - фото 1
Лубрикант для вагинального секса Pjur Woman 1,5 мл 10шт - фото 2
600 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312889
В наличии
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БрендPjur
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностисиликоновая основа
Концентрированный лубрикант на силиконовой основе, специально разработан для нежной и чувствительной кожи женщин. Лубрикант идеально подходит для массажа тела и для интимного применения. Кожа остается мягкой и шелковистой, без ощущения липкости. В составе нет масел, жира, воды. Не имеет защитных свойств, не содержит спермицидов. Безопасен для использования с интимными игрушками и презервативом. Нанесите несколько капель лубриканта для массажа на тело или на половые органы непосредственно перед половым контактом.


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Самовывоз невозможен
Лубрикант для вагинального секса Pjur Woman 1,5 мл 10шт - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 600 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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