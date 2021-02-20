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Крем возбуждающий Milan Itch Cream для женщин, саше10 шт

Артикул: 312853
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  • Крем возбуждающий Milan Itch Cream для женщин, саше10 шт - фото 3
  • Крем возбуждающий Milan Itch Cream для женщин, саше10 шт - фото 4
Крем возбуждающий Milan Itch Cream для женщин, саше10 шт - фото 1
Крем возбуждающий Milan Itch Cream для женщин, саше10 шт - фото 2
Крем возбуждающий Milan Itch Cream для женщин, саше10 шт - фото 3
Крем возбуждающий Milan Itch Cream для женщин, саше10 шт - фото 4
370 руб. 
600 руб. 
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Артикул: 312853
В наличии
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БрендMilan
Тип товараКрем возбуждающий
Объём10 шт
Рекомендации по применениюнаносится в область гениталий.
Составпетролатум, вазелиновое масло, можжевельник обыкновенный, корица, розмарин обыкновенный, бензилникотинат, гвоздичное дерево.
Страна происхожденияГермания
Форма выпускатуба
Интимный крем для женщин Итч-Крем (Itch Cream) Назначение: крем помогает повысить чувствительность наружных половых органов женщин и легче достигать оргазма. Для кого: для женщин, которые хотят усилить яркость оргазмов, разнообразить интимную жизнь, достичь нового пика наслаждения. Способ применения: выдавить примерно 1 см крема и нанести на наружные половые органы перед близостью.


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Крем возбуждающий Milan Itch Cream для женщин, саше10 шт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 370 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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