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Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл

Артикул: 312788
  • Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 1
  • Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 2
  • Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 3
  • Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 4
  • Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 5
  • Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 6
Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 1
Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 2
Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 3
Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 4
Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 5
Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - фото 6
300 руб. 
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Артикул: 312788
В наличии
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БрендErotist Lubricants
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Интерьер городской квартиры навевает тоску? Тогда пришло время устроить незабываемое интимное путешествие с лубрикантом Erotist Forest Fruit! Ароматы спелых лесных ягод мысленно перенесут в райский сад, где царит Удовольствие. А воздушная текстура лубриканта сделает каждое прикосновение лёгким и нежным. Такое путешествие каждому придётся по вкусу! Лубрикант Erotist Forest Fruit имеет водную основу: он гипоаллергенен, совместим с презервативами, не оставляет следов и легко смывается водой. Не съедобен.


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Самовывоз невозможен
Лубрикант Erotist на водной основе FOREST FRUIT, 100 мл - по цене 300 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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