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Масло для массажа Штучки-дрючки "Шоколад", 150 мл

Артикул: 312780
  • Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 1
  • Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 2
  • Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 3
  • Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 4
  • Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 5
Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 1
Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 2
Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 3
Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 4
Масло для массажа Штучки-дрючки &quot;Шоколад&quot;, 150 мл - фото 5
910 руб. 
1 100 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312780
В наличии
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БрендШтучки-дрючки
Тип товараМасло для массажа
Ароматсладкий
Объём150 мл
Составоливквое масло, рапс, миндальное масло, масло авокадо, масло льна, парфюмерная композиция
Массажное масло «Шоколад» подходит для самомассажа или для уютного вечера вдвоем. Эфирные композиции, входящие в состав, поднимут настроение, взбодрят и помогут тому самому, особому романтичному настроению для двоих.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа Штучки-дрючки "Шоколад", 150 мл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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