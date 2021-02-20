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Масло для массажа HOT Exotic, 100 мл

Артикул: 312767
Масло для массажа HOT Exotic, 100 мл
610 руб. 
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312767
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендHOT
Тип товараМасло для массажа
Объём100 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
Составизопропилмиристат, каприевый триглицерид, масло соевых бобов, масло семян подсолнечника однолетнего, ароматизатор, экстракт моркови, диэтиламин гидроксибензоил гексил бензоат, этилгексилметоксициннамат, бета-кератин, линалоол, токоферол
Страна происхожденияАвстрия
Форма выпускафлакон
Массажное масло для тела Экзотик. Надоели серые будни и есть тяга к неизведанному, тогда массаж с маслом экзотических ароматов это то, что вам необходимо!


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Масло для массажа HOT Exotic, 100 мл - по цене 610 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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