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Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Лубриканты (смазки) ESKA Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл

Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл

Артикул: 312731
  • Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл - фото 1
  • Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл - фото 2
  • Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл - фото 3
Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл - фото 1
Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл - фото 2
Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл - фото 3
1 190 руб. 
1 520 руб. 
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Артикул: 312731
В наличии
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БрендESKA
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Новое поколение лубрикантов — это ощутимый мгновенный результат гладкого скольжения без агрессивных химических веществ. Гипоаллергенная гель-смазка с органическими экстрактами ромашки, семян льна и алоэ вера, максимально увлажняет, устраняет сухость, не вызывает раздражения и жжения, не оставляет ощущения липкости и пятен на одежде. Способствует пробуждению чувствительности эрогенных зон у обоих полов. Совместима с презервативами и секс-игрушками. Универсальна для любви во всех её проявлениях.


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Лубрикант для вагинального секса ESKA, на водной основе, с дозатором, 200 мл - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1190 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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