Духи с феромонами Sexy Life 21 философия аромата The one Dolce and Gabbana, женские, 10 мл

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Этот аромат создан золотым солнцем и свежестью чудесных цветов для женщины, которая всегда привлекает внимание. В этом парфюме соблазнительные фруктовые и цветочные нотки сливаются друг с другом, создавая удивительную чувственную и сексуальную композицию. А провокационный шлейф, соединивший пряно-древесные аккорды мгновенно выделяет свою обладательницу из толпы и заставляет оборачиваться ей в след очарованных мужчин. Начальная нота: бергамот, мандарин, личи, персик, солнечный аккорд. Нота сердца: слива, ландыш, жасмин, белая лилия. Конечная нота: ветивер, амбра, мускус.

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