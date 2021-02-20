Вибратор с клиторальным стимулятором KOKOS SMON, силикон, розовый, 23 см, ? 3,5 см

Супермощный нереалистичный вибратор с клиторальной стимуляцией Kokos Smon №1 славится своей способностью доводить до оргазма за считанные минуты. Как ему это удается? Давайте посмотрим:. Его ствол украшен 33-я бусинами разного диаметра, которые во время стимуляции задействуют сотни нервных окончаний, — это приводит к бурной разрядке даже без включения вибрации. Слегка изогнутая головка безошибочно находит точку G и активно массирует ее, что накаляет возбуждение до предела. Клиторальный отросток с шаловливыми «пальчиками» искусно ласкает клитор и половые губы, не оставляя вам шанса остаться без оргазма. 10 режимов вибрации рисуют захватывающие сценарии игры — от деликатного интимного массажа и дразнящих пульсаций до стремительного финала с ярким акцентом в виде неутихающей дрожи в коленях. Полная водонепроницаемость предлагает испытать совершенно новые ощущения в душе или теплой расслабляющей ванне. Эргономичная ручка-кольцо обеспечивает комфортное использование в желанных для вас позах. Емкая батарея гарантирует до 3-х часов непрерывной работы девайса. Чтобы гипоаллергенная силиконовая игрушка не теряла свои свойства, выбирайте лубриканты на водной основе. Тщательно очищайте вибратор после применения. Храните девайс в прохладном темном месте в индивидуальной упаковке. Kokos Smon №1 — первый в списке удовольствий
Смотрите также: Анальные бусы
, Анальные стимуляторы
, Анальные фаллоимитаторы
, Анальные шарики
, Вагинальные шарики и тренажеры
, Вагины
, Вакуумные помпы
, Вибраторы
, Виброяйца и вибропули
, Клиторальные стимуляторы
, Кляпы
, Куклы для секса
, Маски для эротических игр
, Массажеры простаты
, Мастурбаторы
, Мини вибраторы
, Насадки на палец и язык
, Насадки на стимуляторы
, Насадки на член
, Плаги (пробки) анальные
, Расширители уретральные
, Стимуляторы для сосков
, Стимуляторы для точки G
, Страпоны
, Трусики для страпона
, Утяжки/лассо и хомуты
, Фаллоимитаторы
, Эрекционные кольца
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв