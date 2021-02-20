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Главная Товары для взрослых Презервативы и лубриканты Лубриканты (смазки) Лаборатория "Биоритм" Гель-лубрикант «О'Кей для двоих» на водной основе, 15 г, 5 шт в упаковке

Гель-лубрикант «О'Кей для двоих» на водной основе, 15 г, 5 шт в упаковке

Артикул: 312536
  • Гель-лубрикант «О'Кей для двоих» на водной основе, 15 г, 5 шт в упаковке - фото 1
  • Гель-лубрикант «О'Кей для двоих» на водной основе, 15 г, 5 шт в упаковке - фото 2
Гель-лубрикант «О'Кей для двоих» на водной основе, 15 г, 5 шт в упаковке - фото 1
Гель-лубрикант «О'Кей для двоих» на водной основе, 15 г, 5 шт в упаковке - фото 2
650 руб. 
660 руб. 
Купить
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Артикул: 312536
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Из-за недостаточного количества естественной смазки во время интимной близости могут возникнуть неприятные болевые ощущения. «Окей для двоих» - это ваш заветный билет в мир комфортного секса. Классический лубрикант на водной основе интенсивно увлажняет слизистые. Обеспечивает достаточное смазывание и скольжение на протяжении всего полового акта. Одобрен гинекологами. Без красителей и ароматизаторов. Имеет нейтральную формулу, поэтому подходит для большинства людей. Не пачкает белье. Смазка совместима с секс-игрушками и презервативами. Применение: перед началом интимной близости нанесите на половые органы.


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Гель-лубрикант «О'Кей для двоих» на водной основе, 15 г, 5 шт в упаковке - данный товар вы можете купить по цене 650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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