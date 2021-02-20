Гель для массажа INTT RU Gold с цветочным ароматом, 150 мл

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|Бренд
|INTT
|Тип товара
|Гель для массажа
|Аромат
|цветочный
|Объём
|150 мл
|Рекомендации по применению
|нанесите обильное количество масла на тело партнера и распределите его по телу
|Состав
|глицерин, парфюм, альфа-изометил ионон, бензилсалицилат, цитронеллол, кумарин, гексил циннамал, имидазолидинилмочевина, вода, полиэтиленгликоль-90м, гидроксиэтил этилцеллюлоза, линалоол
|Страна происхождения
|Бразилия
|Форма выпуска
|туба
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