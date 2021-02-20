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Вибратор Svakom Siren, Силикон, красный, 18 см

Артикул: 312491
  • Вибратор Svakom Siren, Силикон, красный, 18 см - фото 1
  • Вибратор Svakom Siren, Силикон, красный, 18 см - фото 2
Вибратор Svakom Siren, Силикон, красный, 18 см - фото 1
Вибратор Svakom Siren, Силикон, красный, 18 см - фото 2
6 100 руб. 
7 750 руб. 
Купить
+ 94 КэтКоинов
Артикул: 312491
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSvakom
Тип товараВибраторы
Диаметр4.5 см
Длина19.8 см
Количество режимов25
Комплектациявибратор, кабель USB, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветкрасный
Двусторонний гибкий вибратор Svakom Bonnie с интеллектуальным режимом — лучший саундтрек к интимной жизни, наполненной всеми видами стимуляции. Интеллектуальный режим знакомит тело с высокотехнологичным оргазмом. Игрушка сама регулирует частоту и мощность вибрации, переходя от мягких и ненавязчивых ласк к интенсивным импульсам. 25 программ вибрации способствуют изучению всего диапазона наслаждения — от нежной и неторопливой прелюдии до яркой и быстрой разрядки. Независимые моторы у каждой головки девайса позволяют использовать обе стороны игрушки одновременно или по очереди, открывая доступ к новым видам удовольствия. Гибкость Svakom Bonnie рассчитана на беспроигрышное нахождение эрогенных точек, под каким бы углом они не находились. Функциональность вибратора безгранична. Он подходит и для классической вагинальной стимуляции, и для анальной, и для массажа внешних эрогенных зон — шеи, груди, сосков, клитора или мошонки партнера в парных играх. Влагостойкость дает возможность продолжить интимные эксперименты в душе. Беспрерывная работа в течение 3 часов без подзарядки и отдыха помогает устраивать жаркие секс-марафоны. Svakom Bonnie — наслаждение без ограничений.


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Вибратор Svakom Siren, Силикон, красный, 18 см - данный товар вы можете купить по цене 6100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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