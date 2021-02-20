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Гель-лубрикант «BIO ACTIVE» с ромашкой и д-пантенолом, 100 г

Артикул: 312485
  • Гель-лубрикант «BIO ACTIVE» с ромашкой и д-пантенолом, 100 г - фото 1
  • Гель-лубрикант «BIO ACTIVE» с ромашкой и д-пантенолом, 100 г - фото 2
Гель-лубрикант «BIO ACTIVE» с ромашкой и д-пантенолом, 100 г - фото 1
Гель-лубрикант «BIO ACTIVE» с ромашкой и д-пантенолом, 100 г - фото 2
560 руб. 
590 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312485
В наличии
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БрендЛаборатория "Биоритм"
Тип товараЛубриканты (смазки)
Особенностиводная основа
Нежный гель-лубрикант «Bio Active» на водной основе – это бережный уход за половыми органами, великолепное увлажнение и восхитительное чувство комфорта во время интимной близости! В состав «Bio Active» входят натуральные ингредиенты. Д-пантенол обладает глубоким увлажняющим действием, устраняет сухость кожи и слизистых, придаёт тканям мягкость и эластичность. Благодаря своим регенерирующим свойствам ускоряет восстановление барьерных свойств кожи и слизистых, нормализует клеточный метаболизм. Экстракт ромашки успокаивает раздражённую слизистую, оказывает антибактериальное и противовоспалительное действие. «Bio Active» не имеет цвета и запаха, поэтому подходит даже тем, кто предпочитает интимные средства без каких-либо ароматов. Легко смывается водой. «Bio Active» - для тех, кто заботится о своём интимном здоровье и предпочитает качественный секс!.


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Гель-лубрикант «BIO ACTIVE» с ромашкой и д-пантенолом, 100 г - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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