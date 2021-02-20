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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства Shunga Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл

Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл

Артикул: 312410
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 1
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 2
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 3
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 4
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 5
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 6
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 7
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 8
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 9
  • Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 10
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 1
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 2
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 3
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 4
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 5
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 6
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 7
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 8
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 9
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - фото 10
1 800 руб. 
2 260 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312410
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендShunga
Тип товараМасло для массажа
Ароматзеленый
Объём100 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения. Съедобное
Состав1 (CI 42090), желтый
Состав5 (CI 19140).
Составглицерин USP, пропандиол, ароматизатор, сахарин, красители: синий
Страна происхожденияКанада
Форма выпускафлакон
Съедобное массажное масло создано для чувственных экспериментов с партнёром. Можно использовать его во время прелюдии, чтобы усилить удовольствие и продлить наслаждение, благодаря восхитительному аромату, можно проводить вкусовые эксперименты. Чтобы создать согревающий эффект, необходимо нанести возбуждающее масло на всё тело и эрогенные зоны и «окутать» партнёра горячим дыханием и нежными интимными поцелуями. Масло не содержит сахара.


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Самовывоз невозможен
Масло для массажа Shunga Organic Exotic Green Tea, разогревающее, с ароматом зелёного чая, 100 мл - стоимость товара 1800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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