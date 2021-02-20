Масло для массажа Shunga Sensation, натуральное, возбуждающее, с ароматом лаванды, 250 мл

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|Бренд
|Shunga
|Тип товара
|Масло для массажа
|Аромат
|цветочный
|Объём
|250 мл
|Рекомендации по применению
|для наружного применения
|Состав
|масло сладкого миндаля, масло семян винограда, кунжутное масло, масло авокадо, масло пекан, масло сафлора, витамин / витамин е (токоферол), аромат (парфюм), амил циннамал, бензиловый спирт, цитраль, эвгенол, бензилсалицилат, кумарин, лимонен, метил 2-октиноат, гераниол, фарнезол, бутилфенил метилпропиональ, линалоол, бензилбензоат, цитронеллол, гексил циннамал, альфа-изометил ионон, бутилгидрокситолуол, лираль, коричный спирт, изоэвгенол, гидроксицитронеллаль, гидроксиметилпентилциклогексенкарбо
|Страна происхождения
|Канада
|Форма выпуска
|флакон
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