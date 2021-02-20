Гель для ванны Shunga «Драконов фрукт», розовый, 650 г

Сказать «LOVEBATH является уникальным продуктом» — значит ничего не сказать. Ведь это не надоевшая всем и вся ароматная соль или пенка, это гель для ванны! Гель, который окрашивает воду в роскошный цвет и превращает её в нежное жемчужное желе! А какой аромат распространяет LOVEBATH в воздухе… Ммм… Побаловать себя или устроить незабываемый романтический вечер с этим гелем для ванны не составит труда! Кстати, преображение ванной комнаты — не единственное достоинство данного продукта. Такая ванна прекрасно расслабляет, пробуждает романтическое настроение и даже делает кожу гладкой и бархатистой.