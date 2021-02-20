Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Вибраторы Nalone Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см

Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см

Артикул: 312308
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 1
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 2
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 3
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 4
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 5
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 6
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 7
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 8
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 9
  • Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 10
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 1
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 2
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 3
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 4
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 5
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 6
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 7
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 8
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 9
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - фото 10
4 950 руб. 
6 290 руб. 
Купить
+ 76 КэтКоинов
Артикул: 312308
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендNalone
Тип товараВибраторы
Диаметр4.2 см
Длина22.4 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питаниябатарейки
Тип управлениякнопки
Цветрозовый
Nalone Idol – совершенство в мире удовольствия. Idol по праву можно назвать жемчужиной в коллекции Nalone. Множественная стимуляция, ротация, подогрев и мощные оргазмы – этой игрушке есть чем удивить даже самых продвинутых пользователей. Гибкий и рельефный ствол дарит чувственное проникновение и искусную стимуляцию эрогенных зон как снаружи, так и внутри. слегка увеличенная загнутая головка обеспечивает интенсивный массаж точки G, накрывая волнами наслаждения снова и снова. с помощью функции ротации клиторальный отросток ласкает клитор нежными кисточками и приводит к взрывной кульминации. и самое интересное – это функция подогрева. Добавьте страсти в ваши сексуальные игры! Разогреваясь до температуры 40-42 градусов, игрушка делает ласки гораздо жарче, а оргазм – ярче. Приятным дополнением станут 7 режимов разнообразной вибрации, водонепроницаемость и нежный гипоаллергенный силикон. Вибратор Nalone Idol – искушение, от которого невозможно отказаться.


Смотрите также: Анальные бусы, Анальные стимуляторы, Анальные фаллоимитаторы, Анальные шарики, Вагинальные шарики и тренажеры, Вагины, Вакуумные помпы, Вибраторы, Виброяйца и вибропули, Клиторальные стимуляторы, Кляпы, Куклы для секса, Маски для эротических игр, Массажеры простаты, Мастурбаторы, Мини вибраторы, Насадки на палец и язык, Насадки на стимуляторы, Насадки на член, Плаги (пробки) анальные, Расширители уретральные, Стимуляторы для сосков, Стимуляторы для точки G, Страпоны, Трусики для страпона, Утяжки/лассо и хомуты, Фаллоимитаторы, Эрекционные кольца


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вибратор с клиторальным стимулятором Nalone Idol, Силикон, Розовый, 22,4 см - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4950 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...