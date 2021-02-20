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БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл

Артикул: 312212
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 1
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 2
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 3
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 4
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 5
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 6
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 7
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 8
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 9
  • БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 10
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 1
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 2
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 3
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 4
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 5
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 6
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 7
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 8
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 9
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - фото 10
2 160 руб. 
2 920 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312212
В наличии
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БрендRoomfun
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнокомплект: наручники, щекоталка
Материалметалл
СтранаКитай
ТипКомплект аксессуаров
Цветчерный
Набор для двоих.Отличный способ сделать презент любимому человеку и доставить друг другу новые удовольствия! Нежность пера, лёгкие поглаживания до мурашек и пробуждение эрогенных зон — вот что ждёт обладателя представленной щекоталки.


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Самовывоз невозможен
БДСМ набор Roomfun (наручники с украшением и щекоталка), металл - данный товар вы можете купить по цене 2160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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