Аромамасло для массажа Shunga Desire с ароматом ванили, 30 мл

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|Бренд
|Shunga
|Тип товара
|Аромамасло
|Аромат
|пряный
|Объём
|30 мл
|Рекомендации по применению
|зажгите свечу, подождите примерно 20 минут, чтобы получить достаточное количество растопившегося масла для массажа. Погасите пламя, прежде чем вылить масло на ладонь. Поддерживайте длину фитиля 6 мм. Не оставляйте горящую свечу без присмотра.
|Состав
|гидрогенизированное соевое масло, кокосовое масло, масло сладкого миндаля, сафлоровое масло, масло авокадо, кунжутное масло, масло из виноградных косточек, витамин е, бензиловый спирт, коричных спирт, цитраль, эвгенол, изоэвгенола, бензилсалицилат, циннамал, кумарин, D-лимонен, гераниол, бензиловый циннамат, лилиаль, линалоол, бензилбензоат, альфа изометил ионол.
|Страна происхождения
|Канада
|Форма выпуска
|свеча
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