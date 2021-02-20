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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные ToDo by Toyfa Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см

Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см

Артикул: 312205
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 1
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 2
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 3
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 4
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 5
  • Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 6
Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 1
Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 2
Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 3
Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 4
Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 5
Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - фото 6
970 руб. 
1 190 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312205
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендToDo by Toyfa
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см4.5
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см0.7
Общая длина изделия, см10
Особенностивес 0.044 кг
Рабочая длина, см6.5
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветфиолетовый
Glob Внутри игрушки находится шарик, который при движении вашего тела создает вибрацию. Заостренный кончик втулки обеспечивает комфортное проникновение. Широкий ограничитель не позволит втулке проникнуть дальше необходимого.


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Анальная втулка ToDo by Toyfa Glob, силикон, фиолетовая, 10 см, ? 4,5 см - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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