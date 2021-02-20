Вибратор Mystim Electric Eric силиконовый с электростимуляцией, чёрный, 27 см

Классическая форма и крайне современное содержание! Вибратор, сочетающий вибрации и электрическую стимуляцию в одном устройстве! Вибрирует, покалывает и пульсирует - все, чего вы хотите. Два двигателя вместе с 8 программами вибрации, 5 видами электрической стимуляции, а также программой тренировки тазового дна делают этот вибратор абсолютно уникальным! Специальная программа тренировки мышц тазового дна направлена на укрепление интимной мускулатуры женщины и как следствие - повышение способности достижения оргазма. все три функции легко управляются с помощью кнопок на рукоятке - можете выбрать один из режимов (вибрацию или электростимуляцию) или оба, все в ваших руках! Покрытие игрушки, выполенное из медицинского силикона, делает ее использвование не только безопасным, но и уход за игрушкой легким. 8 программ вибрации, 5 скоростей. 5 видов электростимуляции, 10 уровней интенсивности. режим тренировки мышц тазового дна!