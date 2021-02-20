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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные Black&Red by TOYFA Анальная втулка Black & Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см

Анальная втулка Black & Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см

Артикул: 312144
  • Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см - фото 1
  • Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см - фото 2
  • Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см - фото 3
Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см - фото 1
Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см - фото 2
Анальная втулка Black &amp; Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см - фото 3
1 020 руб. 
1 250 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312144
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендBlack&Red by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Количество режимов вибрации1
Максимальный диаметр основной части, см3
МатериалTPE
Минимальный диаметр основной части, см1
Общая длина изделия, см12.7
Особенностивес 0.051 кг
Питание основного устройствабатарейки
Рабочая длина, см10
Типвибровтулки анальные
Тип управлениякнопки
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветкрасный
Анальная стимуляция способна довести до мощного оргазма сильнее и быстрее, чем любая другая. И эта втулка — отличный инструмент для таких игр. Гладкая поверхность, конусообразная форма с зауженным концом и, конечно же, вибрация! Идеальнее помощника для нежных анальных ласк даже представить сложно.


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Самовывоз невозможен
Анальная втулка Black & Red by TOYFA с вибрацией, влагостойкая, TPE, красная, 12,7 см, ? 3 см - стоимость товара 1020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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