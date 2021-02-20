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Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см

Артикул: 312099
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 1
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 2
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 3
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 4
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 5
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 6
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 7
  • Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 8
Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 1
Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 2
Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 3
Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 4
Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 5
Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 6
Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 7
Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото 8
510 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 312099
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендA-toys by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см4.1
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см1.3
Общая длина изделия, см8.3
Особенностивес 0.07 кг
Рабочая длина, см5.8
Типпробки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемость
Цветсиний
Откройте новые ощущения с анальной пробкой A-Toys! Она выполнена из безопасного, долговечного и простого в уходе высококачественного 100 % медицинского силикона. Узкий кончик максимально облегчает ввод, а ограничительное основание делает ее безопасной в использовании. С анальной пробкой A-Toys незабываемое удовольствие вам гарантировано!.


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Анальная пробка A-Toys by TOYFA, силикон, синяя, 8,3 см, ? 4,1 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 510 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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