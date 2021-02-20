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Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, TPR, розовая,12,1 см

Артикул: 312071
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, TPR, розовая,12,1 см - фото 1
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, TPR, розовая,12,1 см - фото 2
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, TPR, розовая,12,1 см - фото 3
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, TPR, розовая,12,1 см - фото 1
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, TPR, розовая,12,1 см - фото 2
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, TPR, розовая,12,1 см - фото 3
300 руб. 
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Артикул: 312071
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPOPO Pleasure by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3.1
МатериалTPE
Минимальный диаметр основной части, см1.5
Общая длина изделия, см12.1
Особенностивес 0.061 кг
Рабочая длина, см10.6
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветрозовый
Анальная втулка, выполненная из материала TPE, длина 12,1 см, диаметр 3,1 см.


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Самовывоз невозможен
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure, TPR, розовая,12,1 см – стоимость товара 300 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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