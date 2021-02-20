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Главная Товары для взрослых Секс-игрушки Плаги (пробки) анальные POPO Pleasure by TOYFA Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см

Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см

Артикул: 311972
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 1
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 2
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 3
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 4
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 5
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 6
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 7
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 8
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 9
  • Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 10
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 1
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 2
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 3
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 4
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 5
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 6
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 7
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 8
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 9
Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - фото 10
960 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 311972
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендPOPO Pleasure by TOYFA
Тип товараПлаги (пробки) анальные
Максимальный диаметр основной части, см3.6
Материалсиликон
Минимальный диаметр основной части, см1
Общая длина изделия, см10
Особенностивес 0.082 кг
Рабочая длина, см8.5
Типвтулки анальные
Уровень влагозащитыводонепроницаемый
Цветрозовый
Особенностью этой анальной втулки является наличие стального шарика внутри головки. Он вращается при любом движении игрушки и оказывает тем самым ощутимое воздействие на стенки ануса. Такая дополнительная стимуляция помогает испытать удовольствие на высочайшем уровне. Отличное качество материала, присоска для крепления втулки к гладкой поверхности, а также стильный яркий дизайн тоже не оставляют равнодушными.


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Анальная втулка TOYFA POPO Pleasure со стальным шариком внутри, силиконовая, розовая, 8,5 см - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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