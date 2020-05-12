Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вертикальный паровой пылесос Kitfort "2 в 1" КТ-575-1

(1)
Артикул: 311804
Чайник в подарок при покупке техники Kitfort
  • Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 1
  • Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 2
  • Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 3
  • Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 4
  • Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 5
  • Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 6
  • Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 7
  • Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 8
Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 1
Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 2
Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 3
Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 4
Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 5
Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 6
Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 7
Вертикальный паровой пылесос Kitfort &quot;2 в 1&quot; КТ-575-1 - фото 8
10 049 руб. 
13 362 руб. 
Купить
+ 167 КэтКоинов
Артикул: 311804
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Поделиться:
БрендKitfort
Тип товараВертикальные пылесосы
Паровым пылесосом Kitfort КТ-575 с функцией вертикальной парковки можно пользоваться как пылесосом и паровой шваброй по отдельности и одновременно всасывая пыль, мелкий мусор, очищая поверхность от грязи, въевшихся пятен и жира при помощи горячего пара. Пылесос с резервуаром для воды 450 мл и вместительным пылесборником 1,1 л удобен при локальной и генеральной уборке. Он в разы упрощает и делает её быстрее. Теперь веник, паровую швабру и пылесос можно заменить всего одним устройством паровым пылесосом. Паровой пылесос можно использовать для уборки: паркета, ламината, линолеума, дерева, ковровых покрытий и керамической плитки. Пылесос манёвренный благодаря колёсикам и специальной конструкции щётки для пола. На щётку прибора крепится на липучках узкая тряпка, которая вытирает лишнюю влагу от основной тряпки. Установка и снятие держателя тряпки осуществляется путём нажатия на боковые педали и поднятием пылесоса вверх. Для вашего удобства на рукоятке расположена панель управления.А на верхнем держателе шнура есть выступ для более удобного размещения шнура во время уборки. Несмотря на свой величественный вид пылесосом легко управлять! Вы сможете легко наклонять его и убираться даже в труднодоступных местах.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


12.05.2020
Достоинства:
Удобство в использовании, качественная уборка, многофункциональность, хорошая комплектация, приятные подарки, которые приложены к каждой продукции Kitfort,понятная инструкция

Недостатки:
Пока что не обнаружены

Комментарий:
Доставили очень быстро, удостоверившись, что удобно получить заказ, без царапин и тп, вся комплектация на месте. Рекомендую!

Самовывоз невозможен
Вертикальный паровой пылесос Kitfort "2 в 1" КТ-575-1 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10049 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...