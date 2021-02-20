Кресло руководителя Бюрократ T-9923WALNUT/IVORY слоновая кость кожа крестовина дерево

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Бюрократ
|Тип товара
|Кресла руководителя
|Крестовина
|дерево
|Механизм качания
|есть
|Ограничение по весу
|200 кг
|Подлокотники
|да
|Регулировка высоты (газлифт)
|да
|Тип механизма качания
|с фиксацией в нескольких положениях
|Материал обивки
|кожа
|Спинка
|отдельная от сиденья
|Тип установки
|на колесиках
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