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Главная Товары для дома и интерьера Компьютерные кресла Бюрократ Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром

Артикул: 311726
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 5
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 1
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 2
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 3
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 4
Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - фото 5
4 790 руб. 
Купить
+ 102 КэтКоинов
Артикул: 311726
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендБюрократ
Тип товараОфисные кресла
Крестовинапластик
Механизм качанияесть
Ограничение по весу120 кг
Подлокотникида
Регулировка высоты (газлифт)да
Регулировка под весда
Материал обивкисетка, ткань
Спинкаотдельная от сиденья
Тип установкина колесиках
Механизм качания с регулировкой под вес и возможностью фиксации в вертикальном положении. Соответствует стандарту Bifma. Масса: 10,85 кг. Габариты: 59х28х58,5 см. Высота кресла: от 90 до 99,5 см. Высота сиденья: от 45,5 до 55 см.


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Кресло Бюрократ CH-695N/SL/OR/BLACK спинка сетка оранжевый TW-38-3 сиденье черный TW-11 крестовина хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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