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Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка

Артикул: 311594
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 5
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 1
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 2
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 3
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 4
Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - фото 5
9 790 руб. 
Купить
+ 180 КэтКоинов
Артикул: 311594
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендБюрократ
Тип товараОфисные кресла
Механизм качаниянет
Ограничение по весу100 кг
Подлокотникида
Регулировка высоты (газлифт)нет
Регулировка под веснет
Материал обивкисетка
Спинкацельная с сиденьем
Тип установкина полозьях
Каркас металлический хромированный. Подлокотники металлические хромированные без накладок. Материал обивки: сетка (ПВХ + полиэстер). Масса: 12,2 кг. Габариты: 620 х 500 х 545 мм. Ширина сиденья: 50 см.


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Кресло Бюрократ CH-993-Low-V/gold низкая спинка золотистый сетка - стоимость товара 9790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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