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Крестовина металлическая разборная, крашеная под хром. Колеса для паркета/ламината. Колеса оснащены тормозом безопасности, реагирующим на изменение давления: стул не откатывается, когда вы садитесь или встаете. Масса: 9,95 кг. Габариты: 57х22х47 см.

Кресло Бюрократ CH-330M/VELV74 желтый Velvet 74 крестовина металл - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.