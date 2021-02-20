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Главная Товары для дома и интерьера Компьютерные кресла Бюрократ Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа

Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа

Артикул: 311585
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 1
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 2
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 3
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 4
  • Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 5
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 1
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 2
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 3
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 4
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - фото 5
7 090 руб. 
Купить
+ 67 КэтКоинов
Артикул: 311585
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
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БрендБюрократ
Тип товараОфисные кресла
Крестовинанет
Механизм качаниянет
Ограничение по весу100 кг
Подлокотникиесть
Регулировка высоты (газлифт)нет
Регулировка под веснет
Материал обивкиискусственная кожа
Спинкацельная с сиденьем
Тип установкина полозьях
Подлокотники хром с чехлами. Масса: 12 кг. Габариты: 75х52х52 см. Высота кресла: 91 см. Высота сиденья: 50 см.


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Самовывоз невозможен
Кресло Бюрократ CH-883-LOW-V/IVORY низкая спинка слоновая кость искусственная кожа - стоимость товара 7090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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