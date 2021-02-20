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Термостат для кухни Esko TR519

Артикул: 311491
Термостат для кухни Esko TR519
8 040 руб. 

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7 990 руб. 

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Артикул: 311491
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендEsko
Тип товараСмесители для кухни
Аэратор в комплектеесть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатесть
Поворотный изливнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастольный
Кол-во монтажных отверстий1
Запорный клапантермостатический картридж
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Особенностигибкая подводка
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Цветхром
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный


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Термостат для кухни Esko TR519 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8040 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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