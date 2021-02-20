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Термостат для ванны Esko Mikros T3054 E

Артикул: 311484
Термостат для ванны Esko Mikros T3054 E
10 900 руб. 
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+ 140 КэтКоинов
Артикул: 311484
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендEsko
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливнет
Термостатесть
Поворотный изливнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на фильтрнет
Монтажнастенный
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапантермостатический картридж
Длина излива102 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Особенностижесткая подводка
Материал корпусалатунь
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Россия
Тип управлениядвухзахватный
Цветхром
Термостат Esko - это гарантия комфортного и безопасного использования. Итальянский термостатический картридж обеспечивает надежную работу смесителя, а ограничитель температуры защищает от ожогов. Аэратор модели находится под углом, что делает использование максимально комфортным и имеет систему экономии воды. Современный и эргономичный дизайн коллекции гармонично дополнит интерьер Вашей ванной комнаты.


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Термостат для ванны Esko Mikros T3054 E - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10900 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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