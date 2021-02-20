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Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый

Артикул: 311438
  • Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый - фото 1
  • Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый - фото 2
  • Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый - фото 3
Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый - фото 1
Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый - фото 2
Мясорубка Moulinex ME112832 черный/серебристый - фото 3
11 350 руб. 
12 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 311438
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БрендMoulinex
Тип товараМясорубки
Цветчерный
Номинальная мощность350 Вт
Максимальная мощность1600 Вт
Система реверсаесть
Защита двигателя от перегрузкида
Максимальная производительность, кг/мин1.9
Мытье в посудомоечной машинеда
Страна бренда Франция
Материал корпусапластик
Материал лоткапластик
Соковыжималканет
Насадкидля колбас, диск для фарша
Функции и особенностисамозатачивающийся нож
Комплектациянасадки, толкатель, загрузочный лоток
Прочеепрорезиненные ножки
Вес3.65 кг
Компактная мясорубка HV1 может измельчать до 1.7 кг мяса в минуту благодаря мощному мотору 1400 Вт. (максимальная мощность мотора при блокировке). Готовьте фарш даже из жесткого мяса - кусочки не будут застревать благодаря функции реверса. Самозатачивающийся нож обеспечивает неизменное качество измельчения надолго. Специальная насадка поможет вам легко сформировать домашние колбаски. 2 решетки из нержавеющей стали для среднего и крупного измельчения в зависимости от выбранного блюда.


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