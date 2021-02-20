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Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый

Артикул: 311434
  • Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - фото 1
  • Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - фото 2
  • Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - фото 3
  • Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - фото 4
Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - фото 1
Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - фото 2
Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - фото 3
Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - фото 4
9 900 руб. 
18 860 руб. 
Купить
+ 153 КэтКоинов
Артикул: 311434
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендMoulinex
Тип товараМясорубки
Цветбелый
Номинальная мощность700 Вт
Максимальная мощность2000 Вт
Система реверсаесть
Защита двигателя от перегрузкида
Максимальное время непрерывной работы14 мин
Страна бренда Франция
Мытье в посудомоечной машинеда
Максимальная производительность, кг/мин2.3
Материал корпусапластик
Материал лоткапластик
Длина сетевого шнура0.9 м
Соковыжималканет
Насадкитерка, для колбас, для шинковки, для кеббе, диск для фарша
Функции и особенностиотсек для хранения насадок
Комплектациянасадки, толкатель, загрузочный лоток
Прочеепрорезиненные ножки
Вес3.3 кг
Размеры (ВхШхГ)33.5х34х22 см
Компактная, но мощная многофункциональная машина с самозатачивающимся ножом будет служить долго и надежно. С помощью двух решеток из нержавеющей стали Вы легко сможете регулировать толщину нарезки мяса, а специальные насадки-овощерезки позволят нашинковать овощи на Ваш вкус, в том числе кубиками.


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Самовывоз невозможен
Мясорубка Moulinex HV4 ME456139 белый - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 9900 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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